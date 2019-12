Recuperan producción de huevos en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Más de 248 millones de huevos produjeron hasta la fecha los trabajadores de la Empresa Avícola de Pinar del Río, una entidad que a pesar del genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos cumplió sus compromisos.

Recientemente en Consolación del Sur se construyó una llamada nave inteligente en la que sólo laboran unas 6 personas debido a su nivel de aumatización y la cual desde su apertura aportó más de 4 millones de posturas.

El Aniversario 61 del triunfo de la Revolución sirve de motivación política a los trabajadores de la Empresa Avícola de Pinar del Río que superan hasta la fecha en un 9 por ciento el plan de producción del año.

Durante la presente etapa esos hombres y mujeres multiplicaron sus esfuerzos para minimizar la falta de recursos entre ellos los piensos y lograr alimentar al rebaño con eficiecia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.