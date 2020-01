Proyectos turísticos cubanos galardonados en FITUR

Madrid, España.- El Grupo CUBANACÁN y el Ministerio de Turismo de Cuba recibieron Premios Excelencias de la revista española del mismo nombre, durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de esa nación.

En la ceremonia Cuba recibió reconocimiento por el Club 15 años menos, proyecto de bienestar y calidad de vida a través del turismo saludable para adultos, promovido por CUBANACÁN y el MINTUR.

Se trata de un año más de dichas entregas, coincidentes con los 40 años de FITUR donde además se repartieron galardones de Excelencias a 38 proyectos de varias naciones.

Los Premios Excelencias fueron creados hace 15 años por el Grupo de idéntico nombre, con el objetivo de fomentar la calidad excelsa en diferentes ámbitos relacionados con el turismo, la gastronomía y la cultura en Iberoamérica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.