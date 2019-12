Producción porcina cierra el año en Cuba con avances

La Habana, Cuba. – La subida de los precios del alimento animal y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos afectaron grandemente este año la producción porcina en nuestro país.

A pesar de esas dificultades, el Jefe de la División Tecnológica Porcina del Grupo Empresarial Ganadero, Yasser Hamed Jassen, informó que el Programa concluye el 2019 sobrecumpliendo los pronósticos de producción.

Destacó que esos resultados han sido posibles gracias al apoyo de los productores del sector cooperativo, que trabajaron de conjunto con la Empresa y el Instituto de Investigaciones Porcina en la búsqueda de alimentos alternativos de producción nacional.

Explicó que ese proceso consistió en un incremento de la producción agrícola con destino a la alimentación de los cerdos, con cultivos como yuca, boniato, sorgo y caña, lo cual contribuyó a la disminuir la importación de materias primas y pienso.

Lograr incrementar las producciones de carne de cerdo en el sector campesino, es la meta principal de la División Tecnológica Porcina del Grupo Empresarial Ganadero para el próximo año.

El Jefe de la institución, Yasser Hamed Jassen, informó que para ello ya está garantizado el balance de alimentos, que tiene como base la disminución del uso de materias primas importadas.

Señaló que para ello se trabaja en el mantenimiento de las cinco plantas de pienso líquido con que cuenta el país y en la instalación de tresnuevas ubicadas en las provincias de Holguín, Artemisa e Isla de la Juventud, que accionarán junto con las existentes de pienso seco.

Yasser Hamed Jassen afirmó que las experiencias en este período de escases se continuarán implementando, lo cual permitirá garantizar las producciones porcinas y continuar elevando sus rendimientos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.