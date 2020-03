Presentes mujeres de Mayabeque en la producción de azúcar

Mayabeque, Cuba. – Decenas de mujeres mayabequenses son protagonistas en el desarrollo de la zafra azucarera de la provincia, uno de los principales renglones exportables del país en la actualidad.

Así lo pudo constatar la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Mayabeque, Mayumi León Quintana, al recorrer distintas áreas del central Héctor Molina Riaño, de San Nicolás.

Para nosotros es muy importante tener estos intercambios porque nos permiten conocer las labores que realizan las mujeres dentro del central azucarero, comentó la Secretaria General de la FMC en ese territorio.

La dirigente comprobó la labor eficaz de las azucareras, ejemplo de cuánto contribuye la mujer al desarrollo económico, durante el recorrido cumplimentado como una de las actividades organizadas en Mayabeque, para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

