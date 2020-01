Pinturas y colores desde el Mariel

La Habana, Cuba. – El Grupo Tot Color S.A., dedicado a la fabricación de pinturas metálicas, es uno de los 50 negocios aprobados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, enclave fundamental para atraer inversión extranjera, esencial en el desarrollo económico del país.

Con Enrique Martínez, director de esa empresa española, dialogó con Radio Reloj para conocer cuándo iniciarán sus producciones, cómo sustituirán importaciones y de qué forma impactarán en la economía y pueblo cubano.

Destacó que, luego de un periodo de puesta en marcha de los equipos, prevén el comienzo de la producción en marzo con la línea más sencilla, que permita a la vez un proceso de asimilación tecnológica y adiestramiento del personal.

Agregó que la planta tiene en su encargo productos Al-Disolventes, sobre todo para la industria, además de los destinados a la construcción, decoración, impermeabilización y soluciones de pinturas para piso.

Aunque las producciones del Grupo Tot Color S.A. estarán dedicadas fundamentalmente a la industria nacional, Enrique Martínez, director de esa empresa española radicada en la Zona Mariel, comentó que trabajarán una línea económica para la comercialización minorista a la población.

A la interrogante de por qué invertir en Cuba, respondió a Radio Reloj que el enclave ubicado a 45 kilómetros de La Habana tiene un grupo de incentivos importantes.

Para el Grupo Tot Color es un proceso de maduración, si llevamos más de veinte años comerciando en Cuba, es hora de aprovechar las oportunidades de producir en la Zona, reduciendo costos y obteniendo beneficios, enfatizó Enrique Martínez.

Añadió que es indudablemente un buen camino para ampliar la gama de productos de la empresa, aportar a la economía cubana, transferir tecnología y contribuir a la sustitución de importaciones.

