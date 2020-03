Perfecciona su gestión comercio minorista de Cuba

La Habana, Cuba. – La eliminación del pago en pesos cubanos convertibles (CUC) en unidades del sistema de comercio que prestan servicios gastronómicos no incluye a las cadenas de tiendas en divisas, ni a los establecimientos Sylvain, aclaró a Radio Reloj Francisco Silva, director general de ventas de mercancías del Ministerio de Comercio Interior.

Significó que esa medida, como parte del perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local, solo es válida para los centros de la gastronomía estatal que en sus servicios incluían la venta de productos en CUC.

El director general de ventas de mercancías del Ministerio de Comercio Interior afirmó que los precios en las ofertas no se incrementan, sino que se aplica la tasa de conversión de Cadeca de 1 CUC por 25 CUP.

En el caso del refresco de lata de producción nacional, que se vendía a 0.50 centavos CUC en unidades gastronómicas estatales, cuesta ahora 10 pesos cubanos (CUP).

