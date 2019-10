Para La Habana todos los honores

La Habana, Cuba. – Dedicada a los 500 años de la capital cubana, la XXVII Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2019, a realizarse en EXPOCUBA del 4 al 8 de noviembre, servirá para mostrar el quehacer económico y social de una ciudad que rejuvenece.

El vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Luis Carlos Góngora, informó que en esta ocasión la capital cubana contará con un stand privilegiado y el día 5 se dedicará a su medio milenio con un amplio programa cultural.

Destacó que se realizará un foro empresarial donde las entidades habaneras expondrán sus oportunidades de negocios y las potencialidades de las industrias que poseen, en busca de incentivar la inversión extranjera.

Luis Carlos Góngora agregó que paralelo a FIHAV 2019 se desarrollará en la calle Galiano un importante evento gastronómico, deportivo y cultural protagonizado por jóvenes italianos.

