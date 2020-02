Michigan desea mejores relaciones con Cuba

La Habana, Cuba. – Un grupo de políticos y granjeros del estado norteamericano de Michigan coincidieron hoy en La Habana en la necesidad de mejorar las relaciones con Cuba, un mercado que consideraron atractivo para los productores estadounidenses.

El director de la Asociación de Agronegocios de Michigan, Chuck Lippstreu, afirmó en rueda de prensa que por encima de la actual coyuntura política entre los dos países, hay posibilidades de incrementar el intercambio agrícola.

Cuba compra alimentos valorados en 2 mil millones de dólares y esa es una buena oportunidad para nuestro estado que produce frijoles, manzanas, carne de cerdo y productos lácteos, entre otros, dijo Lippstreu a Radio Reloj.

El director de la Asociación de Agronegocios de Michigan reconoció que nuestro país tiene una larga experiencia en agricultura orgánica, lo que abre otra ventana de oportunidades para los lazos comerciales bilaterales.

Hemos tenido una tradicional relación comercial con Cuba, pero está prácticamente rota desde hace 2 años, explicó el director saliente de la Asociación de Agronegocios de Michigan, James Bairun, quien señaló el daño ocasionado por más de medio siglo de medidas de Estados Unidos contra Cuba.

Bairun abogó por retomar el intercambio bilateral, no solo en el ámbito comercial, sino en el cultural e incluso, dijo, en el deportivo.

La delegación de políticos y granjeros de Michigan, que el sábado concluye su visita a Cuba de una semana, está compuesta por 32 personas, todas ligadas de una forma u otra a la producción agrícola.

El grupo visitó la Cooperativa Amistad Cuba-México, de Alquízar, donde se interesaron por la producción agropecuaria nacional y comprobaron los efectos del bloqueo y en particular de las medidas adoptadas por la Administración Trump.

