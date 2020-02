La energía, mayor reto de ACINOX Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – La producción en la Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas (ACINOX Las Tunas), demanda de eficiencia y ahorro, como lo patentizó hoy la Asamblea de cierre del proceso político de Presentación e información del Plan de la Economía y el presupuesto.

El director general, Eraldo González, refexionó sobre el imperativo del país y la industria en la exportación de palanquillas, de cuyo ingreso necesitan las mejoras técnicas a equipamiento y procesos, para optimizar recursos y evitar erogación de divisas.

Una empresa alta consumidora, tiene el reto del uso eficiente de portadores energéticos, como la electricidad, muy complejo sobre todo en la Acería por depender del proceso continuo, el cual debe interrumpirse cada día.

El director de la Unidad, Wilber Gómez, dijo que no es posible lograr los índices energéticos, aunque para acercarse a sus valores mantienen la disposición colectiva de adoptar las medidas posibles.

