Italia tendrá amplia presencia en Feria de La Habana

La Habana, Cuba. – Como es habitual, Italia estará bien representada con una amplia presencia en la XXXVII Feria Internacional de La Habana, que tendrá lugar del 4 al 8 de noviembre en el recinto ferial de Expocuba.

Desde 2016, con la apertura de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, ente organizador de la asistencia de esa nación a la mayor bolsa comercial del Caribe, se ha registrado una participación récord en el pabellón del país europeo de más de 100 empresas, consorcios y asociaciones.

La muestra de Italia en la XXXVII Feria Internacional de La Habana, constituye expresión clara del empeño por aumentar su presencia en el mercado nacional.

En esta ocasión, los hombres de negocio de ese país representarán a sectores como la industria, agropecuario, procesamiento de alimentos, transporte y construcción, entre otros.

