Instan en Pinar del Río a incrementar las exportaciones

Pinar del Riío, Cuba. – Uno de los propósitos para este año del colectivo de la Empresa Industrial Pesquera de La Coloma, en Pinar del Río, es lograr mayores producciones y renglones exportables, dijo el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Mártinez.

El titular visitó el centro en compañia de Julio César Rodriguez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y el gobernador, Rubén Ramos, junto a directivos de esa entidad con un significativo peso en la economía.

Durante el intercambio con el colectivo de la Empresa Industrial Pesquera de la Coloma, el ministro de la Industria Alimentaria se interesó por todo el proceso asociado a la langosta, el estado de las embarcaciones y el mantenimiento.

Sobrino Martínez habló de la urgencia de usar fuentes renovables de energía y diversificar producciones en un centro con responsabilidad en los compromisos foráneos del sector.

