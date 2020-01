Implementan en Camagüey nuevas variedades de granos

Camagüey, Cuba. – La estación experimental de granos ubicada en el municipio camagüeyano de Vertientes registra positivos resultados en la introducción de nuevas modalidades de frijoles, maíz y arroz.

Durante el último año se incursionó en variedades de maíz como las denominadas Esmeralda y Dorado, las cuales tienen mayor respuesta ante las plagas y mejor adaptabilidad al clima.

En cuanto al frijol, lograron validar 30 nuevas líneas y obtuvieron 10 tipos de semillas que se introducen gradualmente en los polos productivos; mientras que en el caso del arroz trabajan en la validación de la variedad IA Cuba 32 y se mantiene el vínculo con los productores.

La Estación Experimental de Granos de Camagüey gestiona, además, dos proyectos internacionales: uno con Viet Nam, en la parte arrocera, y el otro con Japón, dirigido a la extensión agrícola de los granos básicos en la alimentación.

