Favorable marcha de la zafra en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – Con más de mil 500 toneladas de azúcar producidas hasta la fecha, la actual zafra marcha de manera favorable en Villa Clara, territorio en el cual operan cinco ingenios de un total de ocho habilitados.

Sergio Negrín, director de Industrias de la Empresa Azucarera en la provincia, dijo que los centrales José María Pérez y Heriberto Duquesne arrancaron de manera eficiente con la molienda la semana anterior.

En Villa Clara se vela estrictamente por los sistemas de procedimientos en los arranques y parada de los centrales; así como también por las medidas mediante el acomodo de las cargas en los llamados horarios pico.

Con la introducción de un novedoso sistema de pago de la caña a partir del muestreo de sondas horizontales diseñado en la provincia, se prevé consolidar la calidad de la gramínea, incentivar a los cosecheros y disminuir los índices de materias extrañas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.