Exhortan a la apertura de cuentas bancarias fiscales

La Habana, Cuba. – La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), reitera el llamado a abrir cuentas bancarias fiscales, pues hasta la fecha lo hizo el 71,3 por ciento del total de trabajadores por cuenta propia, que están obligados a su apertura.

La directora de Atención al Contribuyente de la entidad, Arelys Pérez, informó que el servicio de taxis rutero, el gastronómico en restaurantes y el arrendamiento de habitaciones, presentan los mayores porcientos de apertura, aunque -insistió- el proceso ya debía haber concluido.

Señaló que continúan con la situación más desfavorable el servicio de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles, así como el arrendamiento de espacios.

Arelys Pérez subrayó que la ONAT ha realizado más de 11 mil 200 acciones sobre los contribuyentes pendientes de abrir cuentas bancarias, y se han multado a mil 76.

