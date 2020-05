En Camagüey se cumple con el ahorro

Camagüey, Cuba. La provincia de Camagüey logra enmarcarse en los principales indicadores de consumo eléctrico y muestra una mejor situación con respecto al mes de abril, según reporta el más reciente cierre informativo.

El ingeniero Rolando Camalleres, director de Servicios Comerciales en la Empresa Eléctrica Provincial, destacó la disminución del consumo en el horario pico del mediodía; entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche y en un día, en sentido general.

Significó que, por tal concepto, en esta ocasión el territorio agramontino ahorra poco más de 600 toneladas de combustible, lo que representa aproximadamente el servicio que se le brinda durante un mes a once viviendas.

Entre las acciones que se realizan en Camagüey para evitar el sobreconsumo eléctrico está el desplazamiento, hacia la madrugada, del bombeo de agua para el riego agrícola en los polos productivos.

