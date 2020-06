Empresa tabacalera ratifica compromiso de producción

La Habana, Cuba. Los trabajadores de la empresa Internacional Cubana de Tabacos, ubicada en el municipio capitalino de Boyeros, ratificaron su compromiso del plan de producción anual de 149 millones de puros hecho a máquina.

Emilio Delgado, director de producción, destacó que a pesar del nuevo coronavirus que afecta a Cuba y al mundo ellos no han dejado de elaborar tabacos, pero siempre tomando las medidas orientadas por la máxima dirección del país.

Tenemos fuera del centro al personal de riesgo, de una plantilla de 350 trabajadores contamos ahora en la empresa con más de 200, de ellos la mayoría en el proceso productivo, expresó.

Emilio Delgado agregó que la Internacional Cubana de Tabacos hizo un reajuste en la mensualización del plan debido a la COVID-19, pero a partir de agosto se han propuesto recuperar la producción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.