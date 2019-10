Diversifican producciones en empresa de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – La Empresa Agroindustrial Ceballos, de Ciego de Ávila, terminó el montaje de dos nuevas líneas en la Unidad Empresarial de Base Combinado Industrial que les permitirán diversificar las producciones.

Rodolfo Morales Pérez, director de la empresa, informó que esperan por los inversores italianos para darle la puesta en marcha a ambas tecnologías, las cuales darán la posibilidad de aumentar los volúmenes, sustituir importaciones y crecer en las exportaciones.

Con esta inversión, además de ahorrarle dólares al país por la compra del envase, pues una bolsa le cuesta 0:45 centavos y una lata un peso con 40 centavos, esto da la posibilidad de bajar los precios de venta, explicó Morales Pérez.

La Empresa Agroindustrial Ceballos, conocida por su nombre comercial D’Ceballos, lidera el polo exportador en la provincia y posee 11 mil hectáreas de tierras de cultivo.

