Destacan logros de la industria tabacalera cubana

El presidente del grupo empresarial Tabacuba, Justo Luis Fuentes, destacó este domingo los logros de la industria tabacalera cubana en el año que cierra y resaltó el potencial para crecer en volumen y calidad.

Sobrecumplimos los ingresos totales planificados, así como las ventas por exportaciones y los aportes al país, aunque no estamos satisfechos, explicó a Prensa Latina.

Entre los retos citó la necesidad de elevar la calidad del tabaco torcido cubano, considerado el mejor del mundo, y la productividad en el campo.

Hay productores que alcanzan dos toneladas por hectáreas, pero en otros casos solo llegan a una, incluso a 0,5, de ahí que sea una asignatura pendiente, apuntó.

Señaló que la nación caribeña posee variedades con un alto potencial, pues algunas de ellas permiten obtener más de 2,5 toneladas por hectárea.

El tabaco no tiene fronteras en el mercado internacional, subrayó en alusión a la alta demanda de ese producto cubano en el mundo.

Por tal motivo, anunció que se trabaja en potenciar la producción del tabaco burley, no solo en la occidental provincia de Pinar del Río, cuna del mejor puro del orbe, sino también en otros territorios de la isla.

Tenemos un proyecto para plantar hasta 10 mil hectáreas de esa variedad, muy solicitada por los fumadores, manifestó.

El país produce más tabaco negro que rubio, pero vamos a impulsar este último, comentó.

Fuentes expresó que otro de los objetivos es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector, que agrupa a más de 45 mil empleados, de ellos 18 mil productores.

Los retos son grandes, no tanto en elevar la cantidad sino en la calidad, aunque hemos logrado ciertos niveles, recalcó.

En Pinar del Río, que produce el 70 por ciento del tabaco cubano, se plantarán en esta campaña casi 20 mil hectáreas del cultivo.

Recientemente en su intervención ante el Parlamento nacional, el ministro de Economía, Alejandro Gil, informó que ese sector ingresará unos 300 millones de dólares en 2020.

Tomado de Prensa Latina

