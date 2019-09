Denunciar artificios ante evasión de regulación de precios

La Habana, Cuba. – Con la puesta en vigor de las resoluciones 301 y 302 del Ministerio de Finanzas y Precios, se ratifica el no incremento de precios para las empresas del Estado, y las formas de gestión no estatal, de ahí que todos los actores económicos del país estén en igualdad de condiciones.

La ministra de ese organismo, Meisi Bolaños, señaló que los Consejos de la Administración de los 12 territorios donde se han regulado precios, lo han hecho sobre la base del estudio, no solo de los costos y gastos de las formas de gestión no estatal, sino de la capacidad económica de sus habitantes.

No vamos a permitir artificios para evadir las regulaciones de precios, sentenció la Titular, quien convocó a denunciar los abusos en la aplicación de los importes.

Recalcó que la mejor forma de cumplir las medidas regulatorias es velar por el control de los precios.

