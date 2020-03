Cuba por mayor control en la gestión de la gastronomía estatal

La Habana, Cuba. – Desde el pasado mes, un grupo de unidades de la gastronomía estatal que en sus servicios incluían la venta de productos en Pesos Cubanos Convertibles (CUC) realizan completamente sus acciones comerciales en Pesos Cubanos (CUP), pues poseen las condiciones de automatización de los sistemas contables.

Francisco Silva, director general de ventas de mercancías del Ministerio de Comercio Interior, argumentó a Radio Reloj que de los 7 mil establecimientos gastronómicos estatales en Cuba, cerca de 700 entidades estaban facultadas para vender en doble moneda.

Ahora, prosiguió, productos que antes se expendían en CUC en aquellos restaurantes y bares del Estado, como cervezas, refrescos, cigarros, helados y otros, no se pueden pagar con el peso convertible.

La medida da respuesta a reiterados reclamos de losconsumidores al coexistir en un mismo lugar varios artículos con diferentes monedas de pago.

