Cuba necesita de todos en la batalla económica (+Video)

La Habana, Cuba. – Es necesario que todos se involucren en la batalla económica, en especial los gobiernos locales, afirmó el recién nombrado viceprimer ministro, Alejandro Gil.

El también titular de Economía y Planificación comentó a Radio Reloj sobre las indicaciones gubernamentales que la Asamblea Nacional acaba de hacer suyas y que incluye 12 prioridades del Plan de la Economía para el año próximo, 37 medidas de ahorro y 28 decisiones que favorecen a la empresa estatal.

Gil apuntó que la batalla económica es esencial, por lo que calificó como muy positivo el involucramiento de distintas instituciones estatales en función de controlar el cumplimiento de esas medidas.

Pero también es muy importante que se involucren los gobiernos locales y que en la base productiva se discuta, dijo el vice premier, un hombre con una larga trayectoria en el área económica.

Respetar las particularidades

El recién nombrado vice primer ministro, Alejandro Gil, aseguró que ni las mejores ideas surgen desde la dirección nacional, ni el control se puede ejecutar con efectividad desde esa instancia.

Lo básico es que la base productiva pueda discutir con los trabajadores para identificar las potencialidades porque no todas las medidas se pueden aplicar por igual en todos los lugares y hay que ver que la implementación no sea formal, subrayó.

En ese sentido, el también titular de Economía y Planificación afirmó que hay que ajustarse a las condiciones de cada estructura productiva en función del ahorro, del incremento de las exportaciones y de la sustitución de importaciones.

Desde hace más de 25 años, Gil está vinculado a la economía, por lo que habla con la fluidez que ofrece la certeza del conocimiento amparado en sus credenciales académicas como ingeniero y especialista en Finanzas.

Sin mirar para arriba

Hemos demostrado que no nos vamos a frenar, por eso nunca podemos decir esto no se va a hacer porque no hay recursos o no hay combustible, afirmó en exclusiva con Radio Reloj el recién nombrado vice primer ministro, Alejandro Gil.

Pidió buscar las alternativas, porque, dijo, cuando se piensa, se profundiza y se trabaja para encontrar soluciones, siempre aparece una salida y eso es muy importante que se determine a nivel local.

Lo que no se puede hacer es mirar para arriba a ver qué alternativa hay, porque esas están en el lugar donde uno está trabajando, que es donde se generan las posibilidades reales de encontrar soluciones, aseveró Gil, quien desde hace un año y medio es también titular de Economía y Planificación.

El vice primer ministro aprovechó el diálogo con esta emisora para reiterar el desmentido a una inminente modificación a la tasa de cambio del peso con respecto al dólar.

