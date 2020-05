Cooperativa de Cienfuegos entre las mejores de Cuba

Cienfuegos, Cuba. – La Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maceo, del municipio de Abreus, en Cienfuegos, sobresale entre las mejores del país por sus elevadas producciones agrícolas para la alimentación del pueblo y el aprovechamiento de la tierra.

Modesto Rodríguez, presidente de la organización de base, ostenta la responsabilidad desde hace más de DOS décadas con resultados positivos; ha sido delegado en varios Congresos de la ANAP y encuentros nacionales, y merecedor de numerosas distinciones.

Para Modesto la celebración del Día del Campesino el 17 de mayo es muy importante porque fue cuando se reivindicó el derecho a la tierra de quienes la trabajan, materializado con la Ley de Reforma Agraria.

Dijo que en tiempos de pandemia y cumpliendo las medidas sanitarias, el movimiento cooperativo incrementan las producciones como lo orientó las máximas autoridades del país.

