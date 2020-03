Concluye cita comercial en Camagüey

Camagüey, Cuba. – Negociaciones superiores a los 2 millones 200 mil pesos y la firma de más de un centenar de cartas de intención fue el saldo de la XXII feria comercial ExpoCam, que concluyó en la ciudad de Camagüey.

La delegada de la Cámara de Comercio de la República de Cuba en Camagüey y Ciego de Ávila, Tania Rodríguez Mexidor, destacó como novedades las propuestas de encadenamientos productivos de empresas locales con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

Entre las entidades interesadas y con posibilidades enunció a la Geominera, la cervecería Tínima, con su emblemática malta; la Empresa Militar Industrial Planta Mecánica Ignacio Agramonte y Loynaz y el Complejo Agroindustrial Arrocero Ruta Invasora, entre otras.

La XXII feria ExpoCam contó en Camagüey con más de 40 expositores entre representantes estatales y trabajadores por cuenta propia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.