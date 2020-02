Comienza la cosecha de papa en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Por la Empresa agropecuaria Arnaldo Ramírez se inicia hoy en Ciego de Ávila la cosecha de papa que se extenderá en los próximos días a otras unidades productivas de esa provincia.

La entidad dispone de más de 300 hectáreas con el estimado de recoger en los campos unas 7 mil toneladas, a partir de altos rendimientos, aseguró su director Jorge Maceo Lorenzo.

Los primeros sacos que salen de los campos se comenzarán a distribuir paulatinamente por la capital provincial y el resto de los municipios, según confirmó a Radio Reloj el delegado de la Agricultura en el territorio, Orlando Pérez Pedreira.

Con más de mil hectáreas sembradas, Ciego de Ávila aspira cosechar en esta campaña alrededor de 20 mil toneladas de papa, una de las cifras más altas de los últimos años, lo que favorecerá el envío a la industria y a varias provincias cubanas.

