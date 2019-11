Chequean en Artemisa comportamiento de pagos tributarios

Artemisa, Cuba. – La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, presidió en Artemisa el chequeo al comportamiento de los pagos tributarios en el territorio, que a través de videoconferencia analizó las deudas en cada uno de los 11 municipios.

La ministra se refirió a las exigencias actuales para lograr captar los ingresos previstos, y del reto actual para la Administración Tributaria, que debe lograr una mejor gestión de esos recursos, comentó Bolaños.

En Artemisa requieren fortalecer la disciplina fiscal, cada contribuyente está en la obligación de cumplir los compromisos, pero de hacerlo a tiempo, oportunamente, según indicó la titular de Finanzas y Precios.

Con respecto a los presupuestos locales, Meisi Bolaños planteó la necesidad de perfeccionar su planificación y ejecución en función del desarrollo de los territorios, que deben buscar eficientes vías de autofinanciamiento.

