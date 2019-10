Campaña tabacalera comienza a enrutarse

Pinar del Río, Cuba. – Los campesinos de Pinar del Río, máximos responsables de la producción tabacalera en esa provincia se adentran en las plantaciones tras completar más de 77 hectáreas, superficies que incrementarán al cierre de la presente decena.

Mientras tanto, no detienen la riega de semilleros tradicionales y tecnificados, de donde se nutren los vegueros de las simientes necesarias para completar las áreas destinadas al tapado o bajo tela, sol ensartado y la variedad Virginia.

A pesar de la situación coyuntural por la falta de combustible y el genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, los tabacaleros de Pinar del Río asumen la campaña, auxiliados por más 66 mil yuntas de bueyes.

La tracción animal empleada tradicionalmente en los campos, demuestra la voluntad de llevar adelante la campaña de la hoja, esta vez incentivada por el XII Congreso de la ANAP.

