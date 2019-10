Banco Metropolitano: ¿Cómo marcha la apertura de las nuevas cuentas?

La Habana, Cuba. – En las sucursales del Banco Metropolitano, operante sólo en La Habana, más de 10 mil clientes solicitaron ya la apertura de cuentas bancarias en dólares estadounidenses, con respaldo en moneda libremente convertible, para la compra en la red de tiendas especializadas.

Durante un encuentro con medios de prensa, directivos de esa entidad significaron el interés que despierta en la población el hecho de poder abrir dicha cuenta con saldo cero.

El Vicepresidente del Banco Metropolitano, Jorge Alba, señaló que desde el lunes último, fecha de inicio de este proceso como parte de las nuevas medidas económicas, se ha constatado una respuesta positiva de los trabajadores del sector, con organización, disciplina y preparación.

Reconoció que estos primeros días no estuvieron exentos de dificultades puntuales, las que fueron atendidas y se trabaja por un servicio de calidad.

De las más de 10 mil personas naturales que han acudido a las sucursales del Banco Metropolitano para abrir las cuentas en dólares estadounidenses, con respaldo en moneda libremente convertible, sólo el 13 por ciento depositó efectivo en ellas.

Así lo informó el Vicepresidente de esa entidad operante en La Habana, Jorge Alba, quien detalló que ya están listas las tarjetas magnéticas de los primeros clientes que solicitaron el servicio el lunes, incluso antes de la fecha tope fijada en 7 días para la capital.

Destacó que el Consejo de Dirección del Banco Metropolitano da seguimiento al proceso, y el primer día visitó 33 de las más de 90 sucursales, para constatar cómo marcha esa nueva tarea y corregir cualquier dificultad.

