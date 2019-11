Avicultores de Pinar del Río superan compromisos

Pinar del Río, Cuba. – Más de 219 millones de huevos, produjeron hasta finales de octubre los trabajadores de la Empresa Avícola de Pinar del Río, alimento que también destinan a la canasta básica y a clientes de territorios vecinos, como La Habana.

Esa cifra representa un 8 por ciento por encima del plan, a la cual favoreció el desempeño de los colectivos que supieron sortear los obstáculos ante la falta coyuntural de combustible, y abastecer de agua y alimentos a la masa avícola.

Los avicultores de Pinar del Río contrataron para el año más de 236 millones de huevos, cantidad que incluyen entre las metas para saludar con resultados el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución.

Por tal motivo, el sindicato Agropecuario lleva adelante la emulación socialista Por las sendas del triunfo, movimiento político destinado a incentivar las producciones desde la base.

