Avicultores de Pinar del Río en la vanguardia productiva

Pinar del Río, Cuba. Más de 86 millones de huevos acumulan en lo que va de año los trabajadores de la Empresa Avícola de Pinar del Río, volumen muy representativo para ellos cuando acaban de conmemorar otro aniversario de creada la institución.

Fue el 22 de Mayo de 1964, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro fundó el Combinado Avícola Nacional y desde entonces, la provincia se sumó a su desarrollo con la creación de granjas.

Pinar del Río administra actualmente 37 unidades empresariales avícolas y entre ellas, está la de gallinas ponedoras 28 de Enero en Consolación del Sur, una de las primeras de su tipo automatizadas en Cuba.

La amenaza del nuevo coronavirus les hace multiplicar las medidas higiénico-sanitarias, mantener la eficiencia, obtener más huevos por gallinas, ahorrar y elevar la supervivencia del rebaño.

