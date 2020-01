Avanzan en Pinar del Río proyectos asociados al tabaco Virginia

Pinar del Río, Cuba. – Las 10 cámaras de cura controlada que están próximas a funcionar en el lugar conocido como El Punto Santa Clara, municipio pinareño de Consolación del Sur son parte del Proyecto del Tabaco Virginia que avanza de manera escalonada.

Especialistas de la Empresa de Proyectos Agropecuarios en la provincia, se encargaron de la cimentación y el montaje de esas estructuras metálicas, las que una vez concluidas incorporán ahorros a la economía nacional.

En la Cooperativa Julián Alemán del municipio pinareño de Consolación del Sur se plantan 200 hectáreas de tabaco Virginia y en el de San Luis se cubre un centenar, materia prima destinada a abastecer la futura fábrica de cigarrillos de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Mariel.

De las cámaras de cura controlada existentes en el Punto Santa Clara, cuatro funcionan y el resto lo harán en unos días mediante la quema de madera procedente de un bosque energético.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.