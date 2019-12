Avanza cooperación suiza con Cuba para la agricultura

La Habana, Cuba. – El Proyecto de Innovación Agropecuaria Local, que se implementa en Cuba con la colaboración de Suiza, avanza en articular a los productores y los gobiernos para la toma de decisiones sobre el desarrollo agropecuario.

La coordinadora de ese programa, Rosa Costa Roca, precisó, que éste lo ejecuta directamente el Instituto Nacional de Ciencia Agrícola (INCA), con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y organizaciones cubanas.

Explicó que la estrategia aplicada en el proyecto para lograr la mencionada articulación, incluye como áreas temáticas el fortalecimiento de la gestión municipal, el incremento de la producción agropecuaria y la promoción de la economía local.

Aseguró Costa Roca que el proyecto aporta un enfoque más participativo y transversal en la gestión del desarrollo, a la que contribuye con buenas prácticas para la toma de decisiones.

