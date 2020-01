Artemisa se impone a limitaciones del bloqueo

Artemisa, Cuba. – Las labores de la actual zafra azucarera en Artemisa no se detienen a pesar de las limitaciones con el combustible, situación generada por la criminal y arbitraria política del bloqueo estadounidense contra Cuba.

En medio de ese complejo escenario para la economía de la Isla, el Central 30 de Noviembre de la localidad artemiseña de San Cristóbal logra cumplir su plan de azúcar previsto al ciento por ciento.

Ese accionar pone de manifiesto el interés, esfuerzo y entrega de sus trabajadores en cada faena de molienda, aseguró Abdel Mojhamed, jefe de la sala de análisis de la contienda en Artemisa.

El directivo explicó que el ingenio de San Cristóbal acumula hasta la fecha 14 mil toneladas de azúcar procesadas y su rendimiento industrial se comporta por encima de lo planificado, y aunque asume algunos contratiempos con la llegada de la caña desde los cortes trazan estrategias.

