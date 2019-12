Arrancó la zafra azucarera en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Con el compromiso de contribuir a aumentar la eficiencia y los resultados de la industria azucarera, los trabajadores del Central Mario Muñoz, de Los Arabos, arrancaron este domingo la zafra en la provincia de Matanzas.

El ingenio yumurino iniciará 48 horas después las labores en la refinería que debe fabricar en el mes en curso más de 5 mil toneladas de azúcar refino para la canasta familiar y la exportación.

La provincia de Matanzas debe aportar más de 100 mil toneladas de crudo en la presente campaña para contribuir a la economía del país en el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Eficiencia, mayores rendimientos por hectáreas, cumplimiento del plan diario, sustitución de importaciones y producir para exportar son términos contidiano entre los azucareros yumurinos de las tres industrias en zafra.

