Apicultores avileños con mayor aporte a la economía nacional

Cuba. – Apicultores de Ciego de Ávila cerraron 2019 con el acopio de poco más de 300 toneladas de miel de abeja, rubro que aporta a la exportación en el país.

Robin Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base Apícola en la provincia, informó que esa cifra representa unas 38 toneladas por encima del plan, lo cual evidencia el buen ritmo de la entidad, luego de superar las severas afectaciones que le provocaron el huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto.

Para materializar el resultado existieron favorables condiciones, fundamentalmente en el último trimestre del año, calificado como la mejor época para la apicultura, señaló Pérez.

Precisó que en el calendario recién concluido incorporaron 600 nuevas colmenas y terminaron con más de 8 mil ejemplares de abejas reinas, muy superior al propósito inicial.

