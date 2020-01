Algunas esencias del Presupuesto del Estado para este año

La Habana, Cuba. – La Ley del Presupuesto del Estado para 2020, presentada por la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en el IV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, destaca por su histórico carácter social.

Una de sus esencias, es precisamente financiar los servicios básicos a la población, como muestra de la voluntad del gobierno de resolver los problemas del pueblo.

En un contexto de limitaciones financieras -significaba en aquel momento la Ministra de Finanzas y Precios- es necesario que el Presupuesto se caracterice por maximizar la recaudación de los ingresos, y se enmarque en los gastos planificados.

Defender y contribuir a su satisfactoria ejecución -insistía también- es pensar como país, y compartir un presupuesto inclusivo en el que resulta fundamental la participación popular.

