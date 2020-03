Abrirán en Cuba nuevas oficinas para trámites de importación

La Habana, Cuba. – Desde este lunes, la Cadena de Tiendas Caribe y la Empresa de Servicios Automotores S.A. se suman a la recogida de solicitudes de importación por personas naturales, quienes podrán ingresar al país -con pago en moneda libremente convertible- determinados productos que no se comercializan en la red de tiendas en Cuba.

La medida fue anunciada en octubre pasado y desde el 11 de marzo la Corporación CIMEX cuenta con una oficina para esos fines, ubicada en el edificio Sierra Maestra, al oeste de La Habana.

También en el municipio de Playa radicarán las oficinas de la Cadena de Tiendas Caribe y la Empresa de Servicios Automotores S.A., con la misión de tramitar las solicitudes de importación; la primera en calle Cero, entre Tercera y Tercera A, y la segunda en 13 y 84.

Se podrán importar desde productos de ferretería, electrodomésticos, hasta vehículos y sus partes y piezas.

