Abordan factores que afectan la economía cubana

La Habana, Cuba. – Los miembros del secretariado nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) valoraron, este jueves en La Habana, las medidas adoptadas para otorgar mayor facultad y autonomía a la empresa estatal socialista.

En el encuentro, presidido por Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC y Víctor Gaute, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se profundizó en el tema de vital importancia para la economía del país.

Durante la reunión del secretariado nacional de la CTC se analizaron los factores que limitan la implementación y eficiencia en los programas de desarrollo productivo, económico y social de la nación.

Los miembros de la máxima directiva del movimiento sindical cubano analizaron las principales violaciones que persisten en los contratos de trabajo entre el empleador y el trabajador.

