A buen ritmo beneficio del café en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – El beneficio del café marcha a buen ritmo en la Unidad Empresarial de Base Integral de Güinía de Miranda, en el municipio de Manicaragua, entidad en la que sobrecumplen el plan técnico-económico y existe producción para continuar el proceso industrial.

La planta despulpadora en ese territorio, asume todo el grano de la variedad Robusta que se produce en la zona y en la cercana localidad de Jibacoa.

De acuerdo con Norley Ramírez Carpio, director del centro, sobrecumplen el plan técnico-económico y aún existe producción en las plantaciones para continuar el proceso de industrialización.

Bárbara Martínez Puerta, técnica de calidad de la Empresarial de Base Integral de Güinía de Mirandaexpresa que aunque la variedad Robusta se destina al consumo nacional, el extra saliente cumple los parámetros para la exportación.

