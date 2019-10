Vuelve a Cuba Feria Internacional de La Habana

La Habana, Cuba. – A pesar de la situación que vive Cuba por el recrudecimiento del bloqueo, del 4 al 8 de noviembre próximo se realizará en EXPOCUBA, la trigésimo séptima Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2019.

En conferencia de prensa el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, informó hoy que la cita contará con la participación de más de 50 países, lo cual demuestra la confianza de los empresarios foráneos en el mercado nacional de la Isla.

Destacó que en FIHAV 2019, dedicada en esta ocasión a los 500 años de la capital, como es costumbre se desarrollará el Foro de Negocios espacio en el que se presentará la nueva Cartera de Oportunidades.

Rodrigo Malmierca agregó que tendrá lugar también la presentación de la Ventanilla Única y el Directorio Comercial cubano 2020-2021.

Con una amplia participación de empresas cubanas de todo el país se desarrollará del 4 al 8 de noviembre, en EXPOCUBA, la trigésima séptima Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2019.

El presidente de la Cámara de Comercio, Orlando Hernández, en conferencia de prensa informó hoy que el Pabellón Central estará ocupado por 122 expositores en representación de casi 360 empresas de la Isla.

Destacó que en FIHAV 2019 habrá presencia de todos los sectores de la sociedad y por primera vez participarán dos Cooperativas No Agropecuarias promocionando sus productos al mercado internacional.

Orlando Hernández, afirmó que aun cuando el bloqueo se hace más cruel la Cámara de Negocios estará recibiendo a delegaciones de más de 40 países, con las que se realizarán alrededor de 7 Foros de Negocios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.