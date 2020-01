Vuelve a Camagüey Caravana de la Libertad

Camagüey, Cuba.- Jóvenes camagüeyanos reeditaron este sábado la Caravana de la Libertad, a 61 años de la llegada del victorioso recorrido que, tras el triunfo revolucionario, lideró el Comandante en Jefe Fidel Castro desde Santiago de Cuba hasta La Habana.

Testigos de aquel suceso como Luis Portales Milanés y Heriberto Torres Piña declararon en exclusiva que aún recuerdan la alegría del pueblo concentrado en la Plaza de la Libertad, al cual Fidel se dirigió.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, Nislay Molina, destacó logros como la tasa de mortalidad infantil inferior a cuatro fallecidos por cada mil niños nacidos vivos, con la que cerró el año en el territorio.

Al acto por el aniversario 61 de la entrada a Camagüey de la Caravana de la Libertad asistieron dirigentes políticos, de gobierno y representantes de diferentes organizaciones.

