Voces unidas contra el bloqueo (+Fotos)

Desde el Capitolio de La Habana, sede institucional del legislativo cubano, la diputada Yolanda Ferrer, Presidenta de su Comisión de Relaciones Internacionales, instó a los parlamentos del mundo a reforzar el reclamo internacional para poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Isla.

El llamamiento, dado a conocer en audiencia pública con la presencia del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, rechaza y condena esa política hostil, que provoca crecientes daños humanos y materiales a nuestro pueblo.

Una conferencia magistral impartió el destacado jurista Rodolfo Dávalos, quien calificó el bloqueo como una norma de coerción económica, un acto ilícito, extraterritorial, un delito de lesa humanidad, totalmente ilegal desde cualquier ángulo del derecho.

La audiencia pública constituyó otra ocasión para juntar voces contra ese vil cerco, que califica como genocidio.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.