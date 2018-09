Voces del mundo contra el bloqueo a Cuba

Desde el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, MasCuba, Oscar Verón, uno de sus activos miembros, resaltó en Buenos Aires que seguirán luchando hasta que Estados Unidos levante el bloqueo a la Isla.

Verón precisó que han comenzado una campaña en todas las redes sociales para que los argentinos y los latinoamericanos sepan los terribles daños que ha causado en casi seis décadas el cerco del Gobierno norteamericano.

El miembro de MasCuba anunció varias iniciativas con el apoyo de diversas organizaciones, entre ellas una marcha a la embajada de Estados Unidos y un festival latinoamericano para exigir el cese del bloqueo.

Asimismo, Oscar Verón adelantó que pedirán una reunión al área de América Central y el Caribe en la cancillería argentina para asegurar que no cambie la votación de ese país sobre el genocida cerco ante las Naciones Unidas, y se siga apoyando su levantamiento.

