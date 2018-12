Vocación humanista de la Revolución

Sobre el artículo 30, que habla de la concentración de la propiedad en personas naturales, el diputado Fernando González, pidió modificar la parte del texto que dice una más justa por una cada vez más justa redistribución de las riquezas, propuesta aceptada por todos.

En la Asamblea Nacional, al referirse al artículo 32, Jorge Gómez afirmó que la política cultural del Estado siempre estará sustentada en la vocación humanista.

Acerca de ese acápite acotó también el parlamentario pinareño Juan Carlos Rodríguez, quien respaldó la acción de promover el conocimiento de la Historia de Cuba.

Rolando González, diputado por el municipio granmense de Campechuela, reflexionó sobre el artículo referido a las discriminaciones, y ratificó que la Constitución tiene un alcance en la profundidad que trazó Fidel cuando expresó: Esta Revolución es de los humildes, por los humildes y para los humildes.

El parlamentario Luis Adan defendió la redacción del actual Artículo 82, al señalar que no hay retroceso en el concepto de matrimonio, algo que fue respaldado por la también legisladora Mariela Castro, quien afirmó que debe ser interpretado como un avance en un proceso tan complejo como la reforma de la norma de mayor relevancia del país.

Cuba necesita esta constitución y el 24 de febrero Cuba se levantará una vez más para todos los tiempos, dijo la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, quien dedicó un momento a RAÚL, a quien abrazó y besó.

A pedido del propio Raúl, Mariela Castro también recordó a Vilma como precursora de la defensa de género.

Después de un breve debate, a partir de una propuesta de la diputada camagueyana Daycar Saladrigas, la Asamblea Nacional modificó el artículo 55, sobre la libertad de prensa, para dejar claro que los medios son propiedad socialista.

Garantía de continuidad

Susely Morfa, diputada por el municipio cienfueguero de Rodas, destacó que el artículo 87 refuerza el papel de los jóvenes en nuestra sociedad.

En la Asamblea Nacional, con la presencia del Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, y el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, la parlamentaria Sarahí Infante, de La Habana, felicitó a la comisión redactora por la incorporación de la protección de la flora y la fauna en el texto constitucional, propuesta debatida en los procesos de consulta.

Julia Cabrera valoró de positivo el inciso sobre disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso, acción que quedará definida en una futura actualización de la Ley de procedimiento penal.

A petición del diputado villaclareño Joaquín Bernal, el parlamento aprobó eliminar en el artículo 147, el concepto de colegiados o no, referido a la forma en que se constituyen los tribunales.

Unas décimas antes de votar

El diputado por Güines y repentista Aramis Padilla cerró el debate constitucional del Parlamento con unas aplaudidas décimas.

Se cumple el segundo año de la partida de un hombre / que el universo y su nombre, tienen el mismo tamaño / Esta isla se dio un baño, con el llanto que vertimos / y aún nos quedan racimos de lágrimas por delante / porque más que un Comandante, fue un padre lo que perdimos.

Fidel sigue haciendo asombros en millones de soldados / que se colocan sus grados ahora que no están sus hombros / Cuba aunque se vuelva escombros, siempre será un pueblo fiel / y ahora con Díaz Canel cuidando ese cielo azul / rejuvenece Raúl y resucita Fidel.

Cuando esta Constitución sea en febrero aprobada / como Escritura Sagrada guiará nuestra nación, / democrática expresión de todo ese pueblo fiel, / cuidemos más que el papel estos postulado sabios / y con Carilda en los labios digamos Gracias, Fidel.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.