Visitan miembros del Consejo de Ministros complejo Cuba Ron de Mayabeque

Por: Yaxniel Quering

Mayabeque, Cuba. – Jorge Luis Tapia, Viceprimer Ministro y Manuel Sobrino Ministro de la Industria alimentaria constataron la marcha de las inversiones en entidades de la Industria Alimentaria.

El recorrido inició en la Ronera Santa Cruz donde examinó los avances en la nueva línea de embotellado, y en la Empresa Mixta Las Lomas recorrió las áreas donde se monta un tanque de agua y la base del tanque de diésel de la caldera.

En la Fábrica de Levaduras y Fermentos mayabequense visitaron la sala de control, áreas de embalaje y mostraron interés por el funcionamiento de la industria, las producciones y las inversiones.

Los miembros del Consejo de Ministros mostraron interés en el suministro de materias primas como el agua, miel y alcohol elementos vitales para la producción y lograr el encadenamiento productivo de las tres entidades ubicadas en el norte de Mayabeque.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.