Visita Valdés Mesa vegas pinareñas

San Juan y Martínez, Pinar del Río.- El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visitó vegas de la Cooperativa tabacalera Ormani Arenado, en el municipio pinareño de San Juan y Martínez, donde se interesó por el estado vegetativo de las plantaciones.

Durante su recorrido, Valdés Mesa intercambió con productores de la hoja y con las mujeres que se encargan del ensarpe de un renglón que enrique la economía cubana.

En la cooperativa tabacalera Ormani Arenado, del municipio pinareño de San Juan y Martínez, el dirigente cubano destacó la necesidad de incrementar los rendimientos tabacaleros por hectáreas, mediante el empleo de la ciencia y la técnica, sin menospreciar las experiencias de los vegueros.

Se refirió a las técnicas que proporciona la estación experimental del tabaco ubicado en esa localidad y que acumula más de 8 décadas de fundada.

