Visita Valdés Mesa arroceras pinareñas

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, Salvador Valdés Mesa, visitó las arroceras de Los Palacios, en Pinar del Río, en compañía de Julio César Rodríguez, primer Secretario del Partido en la provincia.

El también miembro del Buró Político se interesó por el desarrollo de las plantaciones, las variedades empleadas, el uso del agua y la capacitación, con el propósito de trazar estrategias que permitan evitar los efectos del cambio climático.

Salvador Valdés, durante su estancia en zonas arroceras, intercambió con integrantes de una brigada mecanizada donde existen tractores de última generación para nivelar los suelos.

De igual modo, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, apreció el esfuerzo desplegado por los trabajadores de la Empresa Agroindustrial de Granos, en favor de aprovechar los recursos e incrementar las producciones.



(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.