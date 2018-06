Visita Valdés Mesa zonas afectadas por inundaciones en la Ciénaga de Zapata

Ciénaga de Zapata, Cuba. – El primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Salvador Valdes Mesa, llegó este jueves hasta Cayo Ramona, en la Cienága de Zapata, para intercambiar con sus habitantes, tras las persistentes inundaciones.

Acompañado de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Matanzas, el alto dirigente recorrió zonas de riesgos para apreciar la recuperación, que avanza pese a que se registra agua estancada y se mantienen evacuadas 46 personas.

Los daños en el complejo turístico Boca – Guamá, en Ciénaga de Zapata, se concentran en una decena de habitaciones y puentes sobre la Laguna del Tesoro, mientras que el sector trabaja en rehabilitar cerca de 300 cuartos.

Valdés Mesa visitó el Centro de Reducción de Desastres del Consejo de Defensa, donde conoció del reinicio del curso escolar y las medidas higiénico sanitarias para evitar enfermedades.

De las 16 comunidades de esa demarcación del sur de Matanzas, la mitad resultó afectada por las inundaciones, donde actualmente avanzan las labores de recuperación, y se llegó a reubicar a más de tres mil 200 personas, el equivalente al 30 por ciento de la población local.

Hoy la gran mayoría de los pobladores retornó a sus hogares aunque en el poblado de Cayo Ramona aún se mantienen inundadas 69 viviendas, y alrededor de medio centenar de personas permanecen evacuadas en centros estatales.

Guillermo Cué, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia de Matanzas, informó a la prensa que en Ciénaga de Zapata se registraron 740 milímetros de lluvia en el mes de mayo último, muy por encima de su promedio histórico de 161 para esa época del año.

Fotos tomadas de la cuenta de Facebook de Teresa Rojas Monzón

