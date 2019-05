Asiste presidente cubano a reapertura de escuela en La Habana (+Fotos)

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Escuela Alfredo Miguel Aguayo, institución reconstruida tras el paso del tornado por varios municipios de La Habana a finales de enero.

Según un mensaje de la presidencia en la red social Twitter, el dignatario de la Isla asistió a un acto en el referido centro docente del municipio Diez de Octubre, donde varias empresas recibieron reconocimientos por las labores de reparación.

Díaz-Canel también visitó la residencia de maestros La Asunción, reparada después del paso del fenómeno meteorológico que dejó algunos muertos, varios lesionados y cuantiosos daños materiales.

El jefe de Estado entregó la Bandera Proeza Laboral a la Escuela Alfredo Miguel Aguayo, y a la residencia de profesores, por el esfuerzo y entrega de maestros y estudiantes en la recuperación.

