Visita Presidente cubano a familiares de médico tunero secuestrado en Kenya

Cuba. – El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en Las Tunas a los familiares del médico Assel Herrera, quien junto a su colega Landy Rodríguez, permanece secuestrado en Kenya desde abril pasado.

El dignatario cubano le reiteró al padre de Herrera que la Revolución no abandona a ningún hijo, divulgó la Presidencia en su página web; Díaz-Canel reiteró el respaldo del Gobierno cubano en medio de este proceso lamentablemente largo y complejo, según el reporte.

El Jefe de Estado se interesó por los detalles de la familia, la salud de los padres, los estudios universitarios de su hija, el apoyo de los vecinos, añadió la información.

Igualmente, aseguró que se realizan gestiones sin descanso y se trabaja de forma coordinada con las autoridades de Kenya para lograr el regreso a Cuba de ambos galenos, secuestrados cuando se dirigían a su trabajo en la nación africana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.