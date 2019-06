Visita gubernamental recorre áreas productivas pinareñas (+Fotos)

Como parte de la visita del Consejo de Ministros que encabeza hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Pinar del Río, el Primer Vicepresidente Salvador Valdés Mesa recorrió la Cooperativa de Crédito y Servicio José Hernández León, del municipio de Consolación del Sur, donde intercambió con productores.

El vicepresidente cubano, Ulises Rosales del Toro, y la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, recorrieron la Fábrica de Conservas La Conchita, donde intercambiaron con directivos y trabajadores de esa importante industria.

Ambos conocieron el estado de las líneas productivas de la entidad pinareña en la búsqueda de soluciones para incrementar las capacidades de procesamiento de mango.

Mientras, el vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda, sostuvo un encuentro con parte del Consejo de Dirección de la Universidad Hermanos Saíz.

La vicepresidenta cubana, Inés María Chapman, analizó el deficiente estado de bombeo de agua del municipio Minas de Matahambre, en una reunión de trabajo en la sede de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto y Alcantarillado, como parte de la visita del Consejo de Ministros que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel a Pinar del Río.

El vicepresidente Ulises Rosales del Toro, junto al ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira, indagó en la dirección municipal de Justicia de la capital provincial sobre la eficiencia en los servicios.

Asimismo se interesó por el tiempo que demoran en la entrega de las solicitudes de documentos y si cada persona recibe en la misma recepción la información adecuada sobre los trámites.

El Viceministro de la Informática y las Telecomunicaciones de Cuba, Wilfredo González conoció el estado del sistema de telecomunicaciones en Pinar del Río.

